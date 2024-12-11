Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна визнати окуповані території частиною Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Україна не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною Росії. З юридичної точки зору, це неможливо.

Таку заяву Президент України Володимир Зеленський зробив під час інтерв'ю CBN у середу, 11 грудня.

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Президент України зазначив, що на територіях, які тимчасово опинилися під контролем Росії, жило багато людей: хтось із них утратив домівки, інші опинилися в полоні або віддали свої життя. Десятки тисяч дітей депортували.

"Вони (росіяни. — Ред.) багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить, пробачити їм все? Юридично це неможливо, але дипломатично — треба досягати своїх цілей. Ціль — це сталий і безпечний мир, і більш швидкий для України", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України вважає, що США та Європа мають сформувати сильну позицію щодо агресивної політики Росії. На його думку, Дональд Трамп розуміє всі ризики програшу України у війні з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію своїх територій. Також він додав, що для гарантії безпеки Україні необхідні вступ до ЄС і НАТО.