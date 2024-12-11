Володимир Зеленський пояснив, чому США повинні мати сильну позицію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Сполучені Штати та Європа мають сформувати сильну позицію щодо агресивної політики Росії. Він додав, що американський лідер Дональд Трамп чудово розуміє всі ризики поразки нашої держави.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю CBN News у середу, 11 грудня.

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США і Європа мають бути сильними

"Ми можемо зрозуміти одне одного. У нас були попередні дзвінки, і зустріч була. Наші команди почали працювати тісніше", — повідомив Зеленський.

При цьому він наголосив, що усі основні питання будуть вирішуватися вже після інавгурації Трампа. Він додав, що Україна в цьому плані розуміє і поділяє позицію США.

"Ми будемо відшукувати всі можливості, щоб завершити цю війну швидко і справедливо. І тут ми з президентом Сполучених Штатів на одному боці", — додав глава держави.

За словами Зеленського, Трамп також чудово розуміє, що США не можуть бути слабкими у такій ситуації та "програти" Україну.

"Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США не буде сильною, вибухи війни будуть в інших куточках світу. І ми говоримо не лише про Європу, де є особливо високі ризики", — підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що особливі ризики є на Балканах та особливо в країнах Балтії, які вже були колись частиною Радянського союзу.

Крім того, Зеленський наголосив, що українці покладають значні надії на американського лідера Дональда Трампа, який обіцяє покласти край агресивній війні Росії проти України.

Раніше ми писали, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.