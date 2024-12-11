Владимир Зеленский объяснил, почему США должны иметь сильную позицию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Соединенные Штаты и Европа должны сформировать сильную позицию по поводу агрессивной политики России. Он добавил, что американский лидер Дональд Трамп отлично понимает все риски поражения нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил в интервью CBN News в среду, 11 декабря.

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США и Европа должны быть сильными

"Мы можем понять друг друга. У нас были предварительные звонки, и встреча была. Наши команды начали работать теснее", — сообщил Зеленский.

При этом он отметил, что все основные вопросы будут решаться после инаугурации Трампа. Он добавил, что Украина в этом отношении понимает и разделяет позицию США.

"Мы будем находить все возможности, чтобы завершить эту войну быстро и справедливо. И здесь мы с президентом Соединенных Штатов на одной стороне", — добавил глава государства.

По словам Зеленского, Трамп также отлично понимает, что США не могут быть слабыми в такой ситуации и "проиграть" Украину.

"Если Украина будет слаба, если позиция США не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира. И мы говорим не только о Европе, где есть особенно высокие риски", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что особые риски есть на Балканах и, особенно, в странах Балтии, которые были когда-то частью Советского союза.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают значительные надежды на американского лидера Дональда Трампа, обещающего положить конец агрессивной войне России против Украины.

Ранее мы писали, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.