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Зеленский высказался по поводу уступок РФ территорий

11 декабря 2024 23:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина признать оккупированные территории частью России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украина не будет признавать временно оккупированные территории частью России. С юридической точки зрения, это невозможно.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время интервью CBN в среду, 11 декабря.

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Президент Украины отметил, что на временно оказавшихся под контролем России территориях жили многие: кто-то из них потерял дома, другие оказались в плену или отдали свои жизни. Десятки тысяч детей депортировали.

"Они (россияне, — Ред.) много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все? Юридически это невозможно, но дипломатично — нужно достигать своих целей. Цель — это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый" для Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины считает, что США и Европа должны сформировать сильную позицию относительно агрессивной политики России. По его мнению, Дональд Трамп понимает все риски проигрыша Украины в войне с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает оккупацию своих территорий. Также он добавил, что для гарантии безопасности Украине необходимо вступление в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский оккупация президент война в Украине Россия

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