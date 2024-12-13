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Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

13 декабря 2024 18:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки — обсуждавшиеся
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, провел первую встречу Технологической Ставки. Она стала фактически учредительным заседанием.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент пояснил, что Технологическая Ставка является специальным форматом внедрения инноваций для обороны с участием научных работников и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины.

"Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности. Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "шахедам" и ракетам", — отметил он.

Также состоялся длительный и достаточно детальный разговор по этим вопросам, созданы "первые контуры" того, как можно дополнительно усилить нашу защиту.

Зеленский отметил, что на следующей Ставке уже должны быть представлены конкретные решения.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по противовоздушной обороне.

Также ко Дню Сухопутных войск ВСУ украинский лидер обратился к новому командующему Михаилу Драпатому.

Владимир Зеленский ПВО президент война в Украине фронт Технологическая Ставка

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