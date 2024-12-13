Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки — обсуждавшиеся

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, провел первую встречу Технологической Ставки. Она стала фактически учредительным заседанием.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Технологическая Ставка

Президент пояснил, что Технологическая Ставка является специальным форматом внедрения инноваций для обороны с участием научных работников и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины.

"Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности. Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие "шахедам" и ракетам", — отметил он.

Также состоялся длительный и достаточно детальный разговор по этим вопросам, созданы "первые контуры" того, как можно дополнительно усилить нашу защиту.

Зеленский отметил, что на следующей Ставке уже должны быть представлены конкретные решения.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по противовоздушной обороне.

Также ко Дню Сухопутных войск ВСУ украинский лидер обратился к новому командующему Михаилу Драпатому.