Зеленський звернувся до Драпатого до Дня Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. До Дня Сухопутних військ ЗСУ український лідер звернувся до командувача Михайла Драпатого.

Відповідне відео опублікували в його Telegram-каналі.

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Звернення до Драпатого

Зеленський привітав учасників Ставки з Днем Сухопутних військ та побажав усім перемоги, міцності та здоров'я. Він подякував особовому складу — всім воїнам за службу та захист держави.

"Михайло Драпатий, новий командувач Сухопутних військ, генерал-майор, сильний воїн. Він отримав чіткі завдання, готовий виконувати. Очікую результатів", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на сьогоднішній Ставці йшлося, зокрема, про стабілізацію ситуації на фронті та про ППО.

Також Зеленський відвідав підземну передову хірургічну групу, де вручив медикам державні нагороди.