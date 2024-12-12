Зеленський звернувся до Драпатого до Дня Сухопутних військ

День Сухопутних військ — Зеленський звернувся до Драпатого
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. До Дня Сухопутних військ ЗСУ український лідер звернувся до командувача Михайла Драпатого.
Відповідне відео опублікували в його Telegram-каналі.
Звернення до Драпатого
Зеленський привітав учасників Ставки з Днем Сухопутних військ та побажав усім перемоги, міцності та здоров'я. Він подякував особовому складу — всім воїнам за службу та захист держави.
"Михайло Драпатий, новий командувач Сухопутних військ, генерал-майор, сильний воїн. Він отримав чіткі завдання, готовий виконувати. Очікую результатів", — додав президент.
Нагадаємо, на сьогоднішній Ставці йшлося, зокрема, про стабілізацію ситуації на фронті та про ППО.
Також Зеленський відвідав підземну передову хірургічну групу, де вручив медикам державні нагороди.
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