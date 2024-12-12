Зеленский обратился к Драпатому ко Дню Сухопутных войск

День Сухопутных войск — Зеленский обратился к Драпатому
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В День Сухопутных войск ВСУ украинский лидер обратился к командующему Михаилу Драпатому.
Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.
Обращение к Драпатому
Зеленский поздравил участников Ставки с Днем Сухопутных войск и пожелал всем победы, крепости и здоровья. Он поблагодарил личный состав — всех воинов за службу и защиту государства.
"Михаил Драпатый, новый командующий Сухопутными войсками, генерал-майор, сильный воин. Он получил четкие задачи, готов выполнять. Ожидаю результатов", — добавил президент.
Напомним, на сегодняшней Ставке говорилось, в частности, о стабилизации ситуации на фронте и о ПВО.
Зеленский посетил подземную передовую хирургическую группу, где вручил медикам государственные награды.
Читайте Новини.LIVE!