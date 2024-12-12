Зеленский обратился к Драпатому ко Дню Сухопутных войск

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 декабря, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В День Сухопутных войск ВСУ украинский лидер обратился к командующему Михаилу Драпатому.

Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.

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Обращение к Драпатому

Зеленский поздравил участников Ставки с Днем Сухопутных войск и пожелал всем победы, крепости и здоровья. Он поблагодарил личный состав — всех воинов за службу и защиту государства.

"Михаил Драпатый, новый командующий Сухопутными войсками, генерал-майор, сильный воин. Он получил четкие задачи, готов выполнять. Ожидаю результатов", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, на сегодняшней Ставке говорилось, в частности, о стабилизации ситуации на фронте и о ПВО.

Зеленский посетил подземную передовую хирургическую группу, где вручил медикам государственные награды.