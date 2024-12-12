Зеленський відвідав унікальну школу в Запоріжжі — відео

Президент України Володимир Зеленський у школі. Фото: скриншот з відео

У Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський відвідав школу, яка фактично розміщена в укритті. Він поспілкувався із школярами.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 12 грудня,

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Український лідер розповів, що в цій школі у дві зміни може навчатися тисяча дітей. За його словами, наразі в Запорізькій області будують ще десять схожих шкіл для безпечного навчання.

"Ця унікальна школа, яку побудували за пів року, є надважливою. Потрібно, щоб якнайбільше дітей навчалися не онлайн, а разом з іншими у звичайній атмосфері, шкільній атмосфері, коли здобуваються не тільки знання, а й соціальні навички, навички спілкування та життя", — зазначив Зеленський.

Він подякував усім, хто реалізовує такі проєкти.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили протиповітряну оборону України.

Також у Запорізькій області Зеленський зустрівся з бійцями 27-ї реактивної артилерійської бригади. Він вручив їм нагороди.