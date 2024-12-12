Зеленский посетил уникальную школу в Запорожье — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в школе. Фото: скриншот с видео

В Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский посетил школу, которая фактически размещена в укрытии. Он пообщался со школьниками.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 12 декабря,

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Украинский лидер рассказал, что в этой школе в две смены может учиться тысяча детей. По его словам, сейчас в Запорожской области строят еще десять подобных школ для безопасного обучения.

"Эта уникальная школа, которую построили за полгода, является сверхважной. Нужно, чтобы как можно больше детей учились не онлайн, а вместе с другими в обычной атмосфере, школьной атмосфере, когда приобретаются не только знания, но и социальные навыки, навыки общения и жизни", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто реализует такие проекты.

Напомним, 12 декабря Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили противовоздушную оборону Украины.

Также в Запорожской области Зеленский встретился с бойцами 27-й реактивной артиллерийской бригады. Он вручил им награды.