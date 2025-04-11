Зеленський провів нараду щодо посилення ППО на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину. Там він провів нараду щодо захисту мешканців від російських ударів.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Провів нараду щодо захисту людей від російських ударів і безпекової ситуації на Дніпровщині", — зазначив Зеленський.

За його словами, у фокусі уваги були військові питання, безпека, захист людей, можливості посилення ППО, РЕБ та мобільних вогневих груп. Він зауважив, що регіон постійно страждає від російських атак — від початку 2025 року понад 1000 ударів РФ.

"Це майже вдвічі більше, ніж за цей самий період минулого року. Обовʼязково маємо посилити наш захист. Дякую всім, хто над цим працює", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський побував на місці ракетного удару у Кривому Розі та вшанував пам'ять загиблих.

Також він закликав членів контактної групи "Рамштайн" посилити українську ППО, надавши нові системи.