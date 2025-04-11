Зеленский провел совещание по усилению ПВО на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область. Там он провел совещание по поводу защиты жителей от российских ударов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Визит в Днепропетровскую область

"Провел совещание по защите людей от российских ударов и ситуации с безопасностью на Днепровщине", — отметил Зеленский.

По его словам, в фокусе внимания были военные вопросы, безопасность, защита людей, возможности усиления ПВО, РЭБ и мобильных огневых групп. Он отметил, что регион постоянно страдает от российских атак — с начала 2025 года более 1000 ударов РФ.

"Это почти вдвое больше, чем за этот же период прошлого года. Обязательно должны усилить нашу защиту. Спасибо всем, кто над этим работает", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский побывал на месте ракетного удара в Кривом Роге и почтил память погибших.

Также он призвал членов контактной группы "Рамштайн" усилить украинскую ПВО, предоставив новые системы.