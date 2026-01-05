Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по Україні — звернення 5 січня

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічні удари російських окупантів по містам України. Глава держави зазначив, що у Києві, Дніпрі та Харкові досі триває ліквідація наслідків ударів РФ по цивільним об'єктам.

Про це президент сказав під час вечірнього звернення в понеділок, 5 січня.

"Це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди — їхня стратегія незмінна. Наша стратегія — стратегія захисту життя — буде посилюватись, уже це робимо", — заявив Зеленський.

