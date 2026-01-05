Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине — обращение 5 января

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничные удары российских оккупантов по городам Украины. Глава государства отметил, что в Киеве, Днепре и Харькове до сих пор продолжается ликвидация последствий ударов РФ по гражданским объектам.

Об этом президент сказал во время вечернего обращения в понедельник, 5 января.

"Это все свидетельствует только о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны. Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший вред — их стратегия неизменна. Наша стратегия — стратегия защиты жизни — будет усиливаться, уже это делаем", — заявил Зеленский.

