Главная Новости дня Зеленский отреагировал на удары РФ по гражданским — обращение

Зеленский отреагировал на удары РФ по гражданским — обращение

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 19:26
Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине — обращение 5 января
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничные удары российских оккупантов по городам Украины. Глава государства отметил, что в Киеве, Днепре и Харькове до сих пор продолжается ликвидация последствий ударов РФ по гражданским объектам.

Об этом президент сказал во время вечернего обращения в понедельник, 5 января.

Читайте также:

"Это все свидетельствует только о том, что Россия не воспринимает реально всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны. Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший вред — их стратегия неизменна. Наша стратегия — стратегия защиты жизни — будет усиливаться, уже это делаем", — заявил Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
