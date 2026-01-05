Рекрутинговые центры ВСУ получили доступ к реестру военнообязанных

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет перечень органов, которые ведут Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Теперь к нему имеют доступ рекрутинговые центры.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №14238 на сайте Верховной Рады в понедельник, 5 января.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Что изменится

Теперь рекрутинговые центры ВСУ добавляются в список субъектов, которые могут вести реестр "Оберег".

До этого дня они имели право самостоятельно проводить призыв граждан, но не имели доступа к Единому государственному реестру.

"Реализация закона позволит повысить эффективность деятельности центров рекрутинга Вооруженных сил, в том числе по вопросам рукорутинга граждан на военную службу по контракту с Вооруженными силами", — говорится в пояснительной записке.

До этого дня рекрутинговые центры ВСУ имели право самостоятельно проводить призыв граждан, но не имели доступа к Единому государственному реестру.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

После этого, в течение трех месяцев Кабинет министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом.

Напомним, ранее мы писали, достаточно ли отцу-одиночке для отсрочки справки из ЦПАУ.

Также сообщалось, какие условия контракта ждут военных в 2026 году.