Рекрутинговые центры ВСУ получили доступ к реестру военнообязанных

Зеленский расширил доступ к Реестру "Оберег" — кто получил
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет перечень органов, которые ведут Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Теперь к нему имеют доступ рекрутинговые центры.
Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №14238 на сайте Верховной Рады в понедельник, 5 января.
Что изменится
Теперь рекрутинговые центры ВСУ добавляются в список субъектов, которые могут вести реестр "Оберег".
До этого дня они имели право самостоятельно проводить призыв граждан, но не имели доступа к Единому государственному реестру.
"Реализация закона позволит повысить эффективность деятельности центров рекрутинга Вооруженных сил, в том числе по вопросам рукорутинга граждан на военную службу по контракту с Вооруженными силами", — говорится в пояснительной записке.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
После этого, в течение трех месяцев Кабинет министров должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом.
