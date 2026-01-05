Відео
Головна Новини дня Зеленський розширив доступ до Реєстру "Оберіг" — хто отримав

Зеленський розширив доступ до Реєстру "Оберіг" — хто отримав

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 16:55
Рекрутингові центри ЗСУ отримали доступ до реєстру військовозобов'язаних
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік органів, які ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Тепер до нього мають доступ рекрутингові центри.

Про це свідчать дані в картці законопроєкту №14238 на сайті Верховної Ради у понеділок, 5 січня.

Читайте також:
закон
Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

Що зміниться

Тепер рекрутингові центри ЗСУ додаються до переліку суб'єктів, які можуть вести реєстр "Оберіг".

До цього дня вони мали право самостійно проводити призов громадян, але не мали доступу до Єдиного державного реєстру.

"Реалізація закону дозволить підвищити ефективність діяльності центрів рекрутингу Збройних сил, зокрема з питань рукрутингу громадян на військову службу за контрактом до Збройних сил", — йдеться в пояснювальній записці.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Після цього, протягом трьох місяців Кабінет міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим документом.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи достатньо батьку-одинаку для відстрочки довідки з ЦНАП.

Також повідомлялося, які умови контракту чекають на військових у 2026 році.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон мобілізація війна в Україні рекрутингові агенції Рекрутинг
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
