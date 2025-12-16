Відео
Головна Новини дня Рекрутингові центри отримають доступ до реєстру "Оберіг"

Рекрутингові центри отримають доступ до реєстру "Оберіг"

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:04
Чи може рекрутинговий центр перевірити військовозобов’язаного в реєстрі Оберіг
Рекрутинговий центр. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14238, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тепер до нього додали рекрутингові центри.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 16 грудня.

проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що зміниться

Хоча рекрутингові центри ЗСУ мають право самостійно проводити призов громадян, проте досі вони не могли працювати з Єдиним державним реєстром.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим документом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, сьогоднішній день у Верховній Раді розпочався з сутичок та блокування трибуни.

Також нардепи ухвалили за основу законопроєкт про закріплення хвилини мовчання на законодавчому рівні.

Верховна Рада мобілізація війна в Україні військовозобов'язані Рекрутинг військово-обліковий документ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
