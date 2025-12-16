Может ли рекрутинговый центр проверить военнообязанного в реестре Оберіг

Рекрутинговые центры получат доступ к реестру "Оберег"
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14238, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь к нему добавили рекрутинговые центры.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 16 декабря.
Что изменится
Хотя рекрутинговые центры ВСУ имеют право самостоятельно проводить призыв граждан, однако до сих пор они не могли работать с Единым государственным реестром.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Кабинет министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого документа должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.
