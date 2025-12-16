Видео
Главная Новости дня Рекрутинговые центры получат доступ к реестру "Оберег"

Рекрутинговые центры получат доступ к реестру "Оберег"

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:04
Может ли рекрутинговый центр проверить военнообязанного в реестре Оберіг
Рекрутинговый центр. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14238, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь к нему добавили рекрутинговые центры.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 16 декабря.

Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Что изменится

Хотя рекрутинговые центры ВСУ имеют право самостоятельно проводить призыв граждан, однако до сих пор они не могли работать с Единым государственным реестром.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинет министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого документа должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Напомним, сегодняшний день в Верховной Раде начался с столкновений и блокирования трибуны.

Также нардепы приняли за основу законопроект о закреплении минуты молчания на законодательном уровне.

Верховная Рада мобилизация война в Украине военнообязанные Рекрутинг военно-учетный документ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
