Минута молчания — во сколько происходит и должны ли информировать органы самоуправления

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о минуте молчания по погибшим в результате российской вооруженной агрессии против Украины. Она будет проводиться ежедневно в 9:00.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 16 декабря.

Органы самоуправления обязаны информировать о минуте молчания

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны информировать о начале и свершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые относятся к сфере их управления. А чиновники должны информировать на территории, в рамках которой они осуществляют полномочия.

"Ежедневная общенациональная минута молчания является важным ритуалом благодарности, уважения и памяти, который консолидирует украинское общество, формирует культуру памяти, укрепляет чувство единства и национальной идентичности в условиях войны", — говорится в сопроводительных документах.

Объявление общенациональной минуты молчания будет осуществляться через СМИ независимо от формы собственности.

Также для объявления общенациональной минуты молчания предусматривается возможность использования систем оповещения и информирования.

