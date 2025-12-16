Відео
Головна Новини дня Хвилина мовчання на законодавчому рівні — що змінюється

Хвилина мовчання на законодавчому рівні — що змінюється

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:30
Хвилина мовчання — о котрій годині відбувається та чи мають інформувати органи самоврядування
Вшанування полеглих героїв у Харкові. Фото: Фото: Суспільне Харків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проти України. Вона проводитиметься щодня о 9:00.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Органи самоврядування зобов’язані інформувати про хвилину мовчання

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління. А посадовці мають інформувати на території, у рамках якої вони здійснюють повноваження.

"Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам’яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни", — йдеться в супровідних документах.

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюватиметься через ЗМІ незалежно від форми власності.

Також для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання передбачається можливість використання систем оповіщення та інформування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можна через суд визнати військового загиблим.

Також ми писали, хто з родичів загиблих воїнів може претендувати на грошову допомогу від держави.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
