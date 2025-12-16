Хвилина мовчання — о котрій годині відбувається та чи мають інформувати органи самоврядування

Вшанування полеглих героїв у Харкові. Фото: Фото: Суспільне Харків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про хвилину мовчання за загиблими внаслідок російської збройної агресії проти України. Вона проводитиметься щодня о 9:00.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 16 грудня.

Органи самоврядування зобов’язані інформувати про хвилину мовчання

Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їхнього управління. А посадовці мають інформувати на території, у рамках якої вони здійснюють повноваження.

"Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання є важливим ритуалом подяки, пошани та пам’яті, який консолідує українське суспільство, формує культуру пам’яті, зміцнює відчуття єдності та національної ідентичності в умовах війни", — йдеться в супровідних документах.

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюватиметься через ЗМІ незалежно від форми власності.

Також для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання передбачається можливість використання систем оповіщення та інформування.

