Саміт БРІКС у Казані — Зеленський відреагував на зустріч

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У російському місті Казань 23-24 жовтня відбувся саміт БРІКС. Президент України Володимир Зеленський прокоментував захід в інтерв'ю для The Times of India.

Відповідне відео український лідер оприлюднив у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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Саміт БРІКС

"Нейтральність сьогодні в цій війні — це підтримка російської сторони. Нейтральність дуже допомагає виключно Російській Федерації. Між агресором і жертвою не може бути нейтральності", — наголосив Зеленський.

На його думку, ті країни, які були присутні на саміті БРІКС та говорили про власну нейтральність, мають більш проросійський вигляд. Це не означає мир, оскільки Росія почала цю війну та продовжує її.

Крім того, український лідер вважає, що Індія може допомогти в поверненні депортованих Росією українських дітей.

Скриншот допису Зеленського

Раніше видання AFP писало, що Зеленський нібито відмовив Генсеку ООН Гуттерішу у візиті до України через його поїздку на БРІКС.

Однак згодом в ООН спростували цю інформацію та заявили, що візит відбудеться, але поки невідомо коли.