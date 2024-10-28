Саммит БРИКС в Казани — Зеленский отреагировал на встречу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В российском городе Казань 23-24 октября состоялся саммит БРИКС. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мероприятие в интервью для The Times of India.

Ответное видео украинский лидер обнародовал в Telegram в понедельник, 28 октября.

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Саммит БРИКС

"Нейтральность сегодня в этой войне — это поддержка российской стороны. Нейтральность очень помогает исключительно в Российской Федерации. Между агрессором и жертвой не может быть нейтральности", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, те страны, которые присутствовали на саммите БРИКС и говорили о собственной нейтральности, выглядят больше пророссийскими. Это не означает мир, поскольку Россия начала войну и продолжает ее.

Кроме того, украинский лидер считает, что Индия может помочь в возвращении депортированных Россией украинских детей.

Скриншот поста Зеленского

Ранее издание AFP писало, что Зеленский якобы отказал Генсеку ООН Гуттеришу в визите в Украину из-за его поездки на БРИКС.

Однако позже в ООН опровергли эту информацию и заявили, что визит состоится, но пока неизвестно когда.