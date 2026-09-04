Зеленський призначив очільником Запорізької ОВА Михайла Семікіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 4 вересня, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Семікіна тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації. Указ опубліковано на сайті Офісу президента. Перед цим посаду очільника області залишив Іван Федоров.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на відповідний указ голови держави.

Реклама

Новий очільник Запорізької ОВА

Михайло Семікін має за плечима чимало років роботи в органах місцевого самоврядування.

Указ Президента про призначення. Фото: скріншот

"Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича", — йдеться в указі №872/2026.

Що відомо про Михайла Семікіна

Михайло Семікін у 2022-2024 роках був заступником мера Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. Із травня 2024 року обіймав посаду заступника голови Запорізької ОВА.

Читайте також:

У червні 2026 року нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Як писали Новини.LIVE раніше, сьогодні уряд України змінив керівництво Державного агентства відновлення. Замість Сергія Сухомлина відомство очолив Іван Федоров, який залишив посаду голови Запорізької ОДА.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка голова держави призначив на цю посаду полковника Юрія Погрібного. Крім того, Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ.