Зеленский назначил главой Запорожской ОВА Михаила Семикина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 4 сентября, президент Владимир Зеленский назначил Михаила Семикина временно исполняющим обязанности главы Запорожской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте Офиса президента. До этого пост главы области покинул Иван Федоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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Новый глава Запорожской ОГА

Михаил Семикин имеет за плечами немало лет работы в органах местного самоуправления.

Указ Президента о назначении. Фото: скриншот

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Запорожской областной государственной администрации на Семикина Михаила Александровича", — говорится в указе № 872/2026.

Что известно о Михаиле Семикине

Михаил Семикин в 2022–2024 годах был заместителем мэра Мелитополя по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С мая 2024 года занимал должность заместителя председателя Запорожской ОВА.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, сегодня правительство Украины сменило руководство Государственного агентства восстановления. Вместо Сергея Сухомлина ведомство возглавил Иван Федоров, который покинул пост главы Запорожской ОВА.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко глава государства назначил на эту должность полковника Юрия Погрибного. Кроме того, Зеленский назначил Святослава Заица новым командующим Сухопутными войсками.