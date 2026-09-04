Іван Федоров очолив Держагентство відновлення замість Сухомлина

Іван Федоров. Фото: Запорізька ОВА

Кабінет Міністрів провів у п'ятницю, 4 вересня, масштабні кадрові ротації, змінивши керівництво Державного агентства відновлення. Замість Сергія Сухомлина відомство очолить Іван Федоров, який залишає посаду голови Запорізької ОДА. Також уряд звільнив кількох заступників у ключових державних інституціях.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Новини.LIVE.

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Іван Федоров покидає посаду начальника Запорізької ОВА

Керівництво Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України повністю оновлюється за рішенням Кабінету Міністрів. Уряд офіційно погодив звільнення Івана Федорова з посади очільника Запорізької обласної державної адміністрації та одразу призначив його новим головою Держагентства відновлення.

Повідомлення про нові кадрові призначення від Тараса Мельничука. Фото: скриншот

На цій ключовій інфраструктурній посаді колишній керівник Запорізької області замінить Сергія Сухомлина, якого урядовці відправили у відставку. Разом із Сухомлином своє крісло втратив і його перший заступник.

Кабмін ухвалив рішення про звільнення Миколи Бойка, який до цього часу обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Окрім кадрових перестановок у будівельному відомстві, урядові рішення торкнулися й Українського інституту національної пам'яті. Посаду заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації залишила Анна Сдобнова, яку Кабінет Міністрів також офіційно звільнив.

Новини.LIVE повідомляли, що про нову пропозицію щодо посади говорив сам Іван Федоров. Він підтвердив, що йому пропонували стати головою Держагентства відновлення інфраструктури. Посадовець підкреслив, що не збирається кидати прифронтову область, а планує суміщати керівництво регіоном із масштабною відбудовою країни.

Кілька днів тому Сухопутні війська ЗСУ отримали нового командувача. Так 2 вересня президент підписав указ про призначення на цю посаду бригадного генерала Святослава Заїця. Офіційний документ уже з'явився на сайті глави держави.

Водночас Зеленський різко розкритикував нещодавню збройну сутичку в Києві, де зійшлися бійці СБУ та ГУР. Президент назвав перестрілку неприпустимою ганьбою, та надав накав очільникам обох відомств провести внутрішнє розслідування та прийняти відповідні кадрові рішення.