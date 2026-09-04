Иван Федоров возглавил Госагентство по восстановлению вместо Сухомлина

Иван Федоров. Фото: Запорожская ОГА

Кабинет Министров провел в пятницу, 4 сентября, масштабные кадровые ротации, сменив руководство Государственного агентства по восстановлению. Вместо Сергея Сухомлина ведомство возглавит Иван Федоров, который покидает пост председателя Запорожской ОГА. Также правительство уволило нескольких заместителей в ключевых государственных учреждениях.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Новини.LIVE.

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Иван Федоров покидает пост главы Запорожской ОГА

Руководство Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины полностью обновляется по решению Кабинета министров. Правительство официально одобрило увольнение Ивана Федорова с должности главы Запорожской областной государственной администрации и сразу назначило его новым главой Госагентства восстановления.

Сообщение о новых кадровых назначениях от Тараса Мельничука. Фото: скриншот

На этой ключевой инфраструктурной должности бывший руководитель Запорожской области заменит Сергея Сухомлина, которого правительственные чиновники отправили в отставку. Вместе с Сухомлиным свою должность потерял и его первый заместитель.

Кабмин принял решение об увольнении Николая Бойко, который до сих пор занимал должность первого заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Помимо кадровых перестановок в строительном ведомстве, правительственные решения коснулись и Украинского института национальной памяти. Должность заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации покинула Анна Сдобнова, которую Кабинет Министров также официально уволил.

Новини.LIVE сообщали, что о новом предложении относительно должности говорил сам Иван Федоров. Он подтвердил, что ему предлагали стать главой Госагентства по восстановлению инфраструктуры. Чиновник подчеркнул, что не собирается покидать прифронтовую область, а планирует совмещать руководство регионом с масштабным восстановлением страны.

Несколько дней назад Сухопутные войска ВСУ получили нового командующего. Так, 2 сентября президент подписал указ о назначении на эту должность бригадного генерала Святослава Заица. Официальный документ уже появился на сайте главы государства.

В то же время Зеленский резко раскритиковал недавнюю вооружённую стычку в Киеве, где столкнулись бойцы СБУ и ГУР. Президент назвал перестрелку недопустимым позором и поручил руководителям обоих ведомств провести внутреннее расследование и принять соответствующие кадровые решения.