Зеленський запропонував Федорову очолити Агентство відновлення України

Іван Федоров. Фото: Запорізька ОВА

Український лідер Володимир Зеленський запропонував начальник Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Водночас такий перехід не означає, що Федоров покине Запоріжжя. За його словами, це поєднання двох ліній відповідальності.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Івана Федорова під час звіту за 1000 днів роботи, передає Новини.LIVE.

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Зеленський запропонував Федорову очолити Агентство відновлення

Нова посада передбачає відповідальність за захист і оперативне відновлення стратегічно важливих об’єктів по всій Україні. Водночас посадовець зможе й надалі опікуватися Запорізьким регіоном.

Федоров розповів, що мав розмову із Зеленським, під час якої сторони обговорювали Запорізьку область, яка залишається пріоритетом, оскільки є стратегічно важливою.

"Ворог продовжуватиме бити по стратегічних обʼєктах, тому їх потрібно максимально захищати і оперативно відновлювати. Буду відвертим, я отримав надскладну пропозицію — очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область. Навпаки — це поєднання двох ліній відповідальності. Продовжу працювати тут як співголова Ради оборони та разом із командою відповідатиму за Запоріжжя і масштабуватиму наш досвід на всю Україну", — каже Федоров.

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Водночас наразі офіційного рішення про призначення його на нову посаду немає.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Івана Федорова, у Запоріжжі почали впроваджувати пасивний захист від атак. Зокрема, на ключових логістичних маршрутах облаштовуватимуть антидронові шляхи.

Раніше заступниця міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко заявила про завершення роботи в МОЗ. За її словами, вона не змогла дійти згоди з міністром Віктором Ляшком щодо подальшого проведення євроінтеграційних реформ.