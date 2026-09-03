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Главная Новости дня Иван Федоров может возглавить Агентство по восстановлению Украины

Иван Федоров может возглавить Агентство по восстановлению Украины

Ua ru
3 сентября 2026 12:46
Зеленский предложил Федорову возглавить Агентство по восстановлению Украины
Иван Федоров. Фото: Запорожская ОВА

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе Запорожской областной военной администрации Ивану Федорову возглавить Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. В то же время такой переход не означает, что Федоров покинет Запорожье. По его словам, речь идет о совмещении двух сфер ответственности.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Ивана Федорова во время отчета за 1000 дней работы, передает Новини.LIVE.

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Зеленский предложил Федорову возглавить Агентство восстановления

Новая должность предполагает ответственность за защиту и оперативное восстановление стратегически важных объектов по всей Украине. В то же время чиновник сможет и в дальнейшем заниматься Запорожским регионом.

Федоров рассказал, что у него состоялся разговор с Зеленским, в ходе которого стороны обсуждали Запорожскую область, которая остается приоритетом, поскольку является стратегически важной.

"Враг будет продолжать наносить удары по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенен: мне поступило чрезвычайно сложное предложение — возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине. Но этот переход не означает, что я покину Запорожскую область. Наоборот — это объединение двух сфер ответственности. Я продолжу работать здесь в качестве сопредседателя Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и масштабировать наш опыт на всю Украину", — говорит Федоров.

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В то же время пока официального решения о его назначении на новую должность нет.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Ивана Федорова, в Запорожье начали внедрять пассивную защиту от атак. В частности, на ключевых логистических маршрутах будут обустраивать антидроновые барьеры.

Ранее заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко заявила о завершении работы в Минздраве. По её словам, она не смогла прийти к согласию с министром Виктором Ляшко относительно дальнейшего проведения евроинтеграционных реформ.

Владимир Зеленский Украина Запорожская область Иван Федоров кадровые изменения Запорожская ОВА
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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