Слободніченко заявила про відставку з МОЗ через розбіжності з Ляшком

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко. Фото: Слободніченко/Facebook

Заступниця міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко залишає посаду. Причиною вона назвала розбіжності з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком щодо подальшого впровадження євроінтеграційних реформ, насамперед створення Українського фармацевтичного агентства. Водночас посадовиця заявила, що реформа має бути реалізована без відступу від початкової концепції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марини Слободніченко у понеділок, 27 липня.

Чому Слободніченко залишає МОЗ

За словами Слободніченко, рішення залишити посаду було виваженим і вона довго його обмірковувала. Основною причиною стали розбіжності з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком щодо того, як мають реалізовуватися євроінтеграційні реформи у сфері охорони здоров'я. Найбільше сторони не змогли дійти спільної позиції щодо створення Українського фармацевтичного агентства.

У своєму дописі посадовиця також подякувала Віктору Ляшку за три роки спільної роботи. За її словами, за цей час вдалося значно просунути євроінтеграційні процеси у сфері охорони здоров'я та розпочати масштабну реформу фармацевтичного сектору. Водночас вона висловила сподівання, що команда МОЗ доведе реформу до завершення відповідно до початкового плану.

"Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з Міністром як мають рухатися євроінтеграційні реформи і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом. Особливо зі створення Українського фармацевтичного агентства. Я вдячна Віктору Ляшку за 3 роки спільної роботи, нам вдалося вивести на високий рівень євроінтеграційні процеси в охороні здоровʼя і почати важку реформу. Та в кожного свої погляди і в будь-якому разі я щиро вірю що команда Міністерства охорони здоровʼя завершить цю потрібну для всіх справу. І щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад", — пояснила Слободніченко.

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Що відомо про створення Українського фармацевтичного агентства

Слободніченко нагадала, що у червні 2026 року було ухвалено рішення про створення Українського фармацевтичного агентства за сім місяців до початку його роботи, запланованого на 1 січня 2027 року. Одночасно уряд ухвалив рішення про ліквідацію Державної служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужби).

За словами посадовиці, це рішення було довгоочікуваним і отримало підтримку як профільного парламентського комітету, так і бізнес-асоціацій.

Вона також повідомила, що у липні 2026 року розпочалося формування конкурсної комісії для обрання керівника нового агентства за участю міжнародних організацій. Кандидатури міжнародних експертів очікують до 31 липня 2026 року, а сам конкурс планували провести у жовтні 2026 року.

На думку Слободніченко, ризик незапуску агентства існує, як і під час будь-якої масштабної реформи, однак він є незначним і залежить насамперед від стійкості влади та швидкості ухвалення необхідних рішень. Водночас вона застерегла від можливого перегляду концепції створення нового органу та його фактичного перетворення на "перейменовану" Держлікслужбу, чого вона категорично не підтримує. Ще одним викликом вона назвала можливу невдачу під час проведення конкурсу на посаду керівника агентства.

Водночас Слободніченко наголосила, що більшість питань, пов'язаних із запуском нового органу, мають робочий характер і потребують практичних рішень, а не розмов про неможливість реалізації реформи:

"Ризик не запуску Агентства? Є як і завжди при важких реформах. Але ризик не значний — залежить в більшій мірі від стійкості влади і швидкості процесів. Є декілька "каменів": включаємо "задню" і змінюємо логіку створення Агентства на умовно "перейменування ДЛС" (що я не підтримую категорично). Не обирають керівника Агентства — (але тут є Варіант В). Є багато питань робочих які просто треба закатавши рукава робити а на розповідати "як це все неможливо".

Який план дій запропонувала Слободніченко

Окремо у своїй заяві посадовиця описала можливий сценарій, якщо конкурс на посаду керівника Українського фармацевтичного агентства не вдасться провести з першої спроби. На її думку, у такому випадку уряд міг би призначити заступника та тимчасово покласти на нього виконання обов'язків керівника нового органу до завершення повторного конкурсу. За словами Слободніченко, це дозволить безперервно забезпечити роботу агентства та продовжити всі запущені процеси.

"У випадку не проведення конкурсу (в лише в цьому випадку) з першого разу, доречним є призначити рішенням Уряду заступника і покладення на заступника тимчасово (до обрання керівника за конкурсом) виконання обовʼязків керівника. Конкурс запустити по новому колу. Це дозволить без ризику забезпечити продовження всіх процесів", — пояснила посадовиця.

Крім того, Слободніченко повідомила, що наразі особливу увагу приділяють перехідному періоду від Держлікслужби до Українського фармацевтичного агентства. За її словами, цей процес відбувається під чітким контролем і модерацією міністра охорони здоров'я, а механізм правонаступництва має забезпечити безперервну передачу всіх функцій від Держлікслужби до нового органу.

Також посадовиця зазначила, що вже підготовлено зміни до Закону України "Про лікарські засоби". Вони мають формалізувати перехідний період для Державного експертного центру, а також врегулювати фінансові питання діяльності Українського фармацевтичного агентства, зокрема щодо виведення послуг із реєстрації лікарських засобів з адміністративних.

Скриншот повідомлення Слободніченко/Facebook

Скриншот повідомлення Слободніченко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що з наступного навчального року всі вступники до медичних вишів проходитимуть військову підготовку паралельно з навчанням. Після завершення освіти вони отримуватимуть звання офіцера запасу. За його словами, створення військових кафедр є виконанням ухвалених Верховною Радою законодавчих змін.

Новини.LIVE також писали, що молоді медики, які підписують трирічний контракт на роботу в прифронтових громадах або сільській місцевості, можуть отримати 200 тис. грн підйомних. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, програма також передбачає можливість придбання житла.