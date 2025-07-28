Зеленський призначив Заліщук послом України у Швеції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав указ про призначення нового посла у Швеції. Посаду обійняла Світлана Заліщук.

Про це йдеться в Указі Президента №556/2025.

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"Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція", — йдеться в документі.

Скриншот указу

Що відомо про Світлану Заліщук

Світлана Заліщук. Фото: Facebook/Світлана Заліщук

Світлана Заліщук — українська журналістка і колишня народна депутатка VIII скликання. Була головою підкомітету Верховної Ради з питань євроатлантичної інтеграції.

З листопада 2019 року була радником з питань зовнішньої політики прем’єр-міністра Олексія Гончарука. З травня 2021 року перебувала на посаді радника голови правління "Нафтогазу" з міжнародних питань, зокрема щодо протидії російському проєкту "Північний потік‑2" та розвитку співпраці з партнерами G7.

Крім того, до політичної діяльності Заліщук працювала репортеркою та обіймала посади у пресслужбах Кабміну й Адміністрації Президента.

Нагадаємо, нещодавно президент призначив 16 нових послів України.

Також ми писали, що Верховна Рада не призначила голову Міністерства культури. Тому за процедурою виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.