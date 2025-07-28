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Главная Новости дня Зеленский назначил нового посла в Швеции - кто занял должность

Зеленский назначил нового посла в Швеции - кто занял должность

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Дата публикации 28 июля 2025 19:53
Зеленский назначил Залищук послом Украины в Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, подписал указ о назначении нового посла в Швеции. Должность заняла Светлана Залищук.

Об этом говорится в Указе Президента №556/2025.

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"Назначить Залищук Светлану Петровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция", — говорится в документе.

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Скриншот указа

Что известно о Светлане Залищук

Ексдепутатка Заліщук обійняла посаду посла у Швеції
Светлана Залищук. Фото: Facebook/Светлана Залищук

Светлана Залищук — украинская журналистка и бывший народный депутат VIII созыва. Была председателем подкомитета Верховной Рады по вопросам евроатлантической интеграции.

С ноября 2019 года была советником по вопросам внешней политики премьер-министра Алексея Гончарука. С мая 2021 года находилась в должности советника председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам, в частности по противодействию российскому проекту "Северный поток-2" и развитию сотрудничества с партнерами G7.

Кроме того, до политической деятельности Залищук работала репортером и занимала должности в пресс-службах Кабмина и Администрации президента.

Напомним, недавно президент назначил 16 новых послов Украины.

Также мы писали, что Верховная Рада не назначила главу Министерства культуры. Поэтому по процедуре исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.

Владимир Зеленский назначение Швеция кадровые изменения посольство
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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