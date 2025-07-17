Мінкульт тимчасово очолить Галина Григоренко — що про неї відомо

Галина Григоренко. Фото: Медіацентр Україна

Верховна Рада України у четвер, 17 липня, підтримала новий уряд Юлії Свириденко. Водночас депутати не призначили міністра культури, тому за процедурою виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.

Про це пише Суспільне.

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Що відомо про Галину Григоренко

Відомо, що Григоренко шість років у державному секторі — з 2019 року. Спочатку вона працювала на посаді радниці міністра культури, а потім два роки очільницею Агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

Після цього була заступницею міністра культури, де курувала напрями мистецтв, креативних індустрій, а також освіти.

Галина Григоренко. Фото: uacrisis

Крім того, вона обіймала посаду заступниці міністра культури з 20 липня 2022 року до серпня 2023 року, після цього уряд звільнив її за власним бажанням.

А вже у листопаді 2024 року вона повернулася до міністерства, ставши першою заступницею.

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради схвалили новий уряд Юлії Свириденко.

Крім того, президент підписав указ про призначення Спеціальної уповноваженої з питань розвитку співробітництва зі США. Нею стала Ольга Стефанішина.