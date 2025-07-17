Мінкульт тимчасово очолить Галина Григоренко — що про неї відомо

Рада не призначила главу Мінкульту — хто виконуватиме обов'язки
Верховна Рада України у четвер, 17 липня, підтримала новий уряд Юлії Свириденко. Водночас депутати не призначили міністра культури, тому за процедурою виконувачкою обов'язків стала перша заступниця Галина Григоренко.
Про це пише Суспільне.
Що відомо про Галину Григоренко
Відомо, що Григоренко шість років у державному секторі — з 2019 року. Спочатку вона працювала на посаді радниці міністра культури, а потім два роки очільницею Агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.
Після цього була заступницею міністра культури, де курувала напрями мистецтв, креативних індустрій, а також освіти.
Крім того, вона обіймала посаду заступниці міністра культури з 20 липня 2022 року до серпня 2023 року, після цього уряд звільнив її за власним бажанням.
А вже у листопаді 2024 року вона повернулася до міністерства, ставши першою заступницею.
Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради схвалили новий уряд Юлії Свириденко.
Крім того, президент підписав указ про призначення Спеціальної уповноваженої з питань розвитку співробітництва зі США. Нею стала Ольга Стефанішина.
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