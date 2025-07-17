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Главу Минкульта не назначили — кто будет исполнять обязанности

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Дата публикации 17 июля 2025 17:38
Минкульт временно возглавит Галина Григоренко - что о ней известно
Галина Григоренко. Фото: Медиацентр Украина

Верховная Рада Украины в четверг, 17 июля, поддержала новое правительство Юлии Свириденко. В то же время депутаты не назначили министра культуры, поэтому по процедуре исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.

Об этом пишет Суспільне.

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Что известно о Галине Григоренко

Известно, что Григоренко шесть лет в государственном секторе — с 2019 года. Сначала она работала в должности советника министра культуры, а затем два года главой Агентства по вопросам искусств и художественного образования.

После этого была заместителем министра культуры, где курировала направления искусств, креативных индустрий, а также образования.

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Галина Григоренко. Фото: uacrisis

Кроме того, она занимала должность заместителя министра культуры с 20 июля 2022 года до августа 2023 года, после этого правительство уволило ее по собственному желанию.

А уже в ноябре 2024 года она вернулась в министерство, став первым заместителем.

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады одобрили новое правительство Юлии Свириденко.

Кроме того, президент подписал указ о назначении Специального уполномоченного по вопросам развития сотрудничества с США. Ею стала Ольга Стефанишина.

Верховная Рада Минкульт назначение искусство министр
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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