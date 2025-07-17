Минкульт временно возглавит Галина Григоренко - что о ней известно

Главу Минкульта не назначили — кто будет исполнять обязанности
Верховная Рада Украины в четверг, 17 июля, поддержала новое правительство Юлии Свириденко. В то же время депутаты не назначили министра культуры, поэтому по процедуре исполняющей обязанности стала первый заместитель Галина Григоренко.
Об этом пишет Суспільне.
Что известно о Галине Григоренко
Известно, что Григоренко шесть лет в государственном секторе — с 2019 года. Сначала она работала в должности советника министра культуры, а затем два года главой Агентства по вопросам искусств и художественного образования.
После этого была заместителем министра культуры, где курировала направления искусств, креативных индустрий, а также образования.
Кроме того, она занимала должность заместителя министра культуры с 20 июля 2022 года до августа 2023 года, после этого правительство уволило ее по собственному желанию.
А уже в ноябре 2024 года она вернулась в министерство, став первым заместителем.
Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады одобрили новое правительство Юлии Свириденко.
Кроме того, президент подписал указ о назначении Специального уполномоченного по вопросам развития сотрудничества с США. Ею стала Ольга Стефанишина.
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