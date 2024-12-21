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Зеленський призначив нових послів України в низці держав

21 грудня 2024 13:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський призначив низку нових послів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці країни. Також він змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України у суботу, 21 грудня.

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Зеленський звільнив низку послів

Зеленський звільнив послів у низці країн. При цьому він ухвалив призначення нових посадовців.

Нові призначення:

  • Мар'яна Беца, заступниця міністра закордонних справ, призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, на зміну Ірині Боровець;
  • Вячеслав Яцюк — посол України в Республіці Руанда;
  • Юлія Федів — пані посол у Республіці Філіппіни;
  • Ольга Нікітченко — пані посол у Литовській Республіці;
  • Федор Шандор — посол в Угорщині;
  • Петро Бешта — посол у Республіці Словенія;
  • Василь Гамянін — посол у Демократичній Республіці Конго.
посли України
Укази Президента Зеленського про звільнення послів. Фото: скриншот

Раніше ми писали що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.

Нагадаємо, також сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.

Володимир Зеленський ООН посол ЮНЕСКО дипломатія

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