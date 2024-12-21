Зеленський призначив низку нових послів

Зеленський призначив нових послів України в низці держав
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці країни. Також він змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України у суботу, 21 грудня.
Зеленський звільнив низку послів
Зеленський звільнив послів у низці країн. При цьому він ухвалив призначення нових посадовців.
Нові призначення:
- Мар'яна Беца, заступниця міністра закордонних справ, призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, на зміну Ірині Боровець;
- Вячеслав Яцюк — посол України в Республіці Руанда;
- Юлія Федів — пані посол у Республіці Філіппіни;
- Ольга Нікітченко — пані посол у Литовській Республіці;
- Федор Шандор — посол в Угорщині;
- Петро Бешта — посол у Республіці Словенія;
- Василь Гамянін — посол у Демократичній Республіці Конго.
Раніше ми писали що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.
Нагадаємо, також сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.
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