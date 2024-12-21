Зеленский назначил ряд новых послов

Зеленский назначил новых послов Украины в ряде государств
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран. Также он сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины в субботу, 21 декабря.
Зеленский уволил ряд послов
Зеленский уволил послов в ряде стран. При этом он принял назначение новых должностных лиц.
Новые назначения:
- Марьяна Беца — заместитель министра иностранных дел, назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, на смену Ирине Боровец;
- Вячеслав Яцюк — посол Украины в Республике Руанда;
- Юлия Федов — посол в Республике Филиппины;
- Ольга Никитченко — посол в Литовской Республике;
- Федор Шандор – посол в Венгрии;
- Петр Бешта — посол в Республике Словения;
- Василий Гамянин — посол в Демократической Республике Конго.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.
Напомним, также сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
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