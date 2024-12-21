Зеленский назначил ряд новых послов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран. Также он сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины в субботу, 21 декабря.

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Зеленский уволил послов в ряде стран. При этом он принял назначение новых должностных лиц.

Новые назначения:

Марьяна Беца — заместитель министра иностранных дел, назначена председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, на смену Ирине Боровец;

Вячеслав Яцюк — посол Украины в Республике Руанда;

Юлия Федов — посол в Республике Филиппины;

Ольга Никитченко — посол в Литовской Республике;

Федор Шандор – посол в Венгрии;

Петр Бешта — посол в Республике Словения;

Василий Гамянин — посол в Демократической Республике Конго.

Указы Президента Зеленского об увольнении послов. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.

Напомним, также сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.