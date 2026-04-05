Зеленський привітав з Великоднем християн західного обряду

Президент України Володимир Зеленський привітав тих, хто святкує Великдень 5 квітня, зі святом. Він звернувся до українців та всього світу й побажав мирного неба.

Привітання Зеленського з Великоднем

Зеленський привітав тих, хто святкує Великдень сьогодні. Він зауважив, що надія та віра зараз надважливі.

"У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія — на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє", — зазначив глава держави.

Президент України додав, що сила духу кожної людини здатна здолати зло. Він побажав Божої благодаті й мирного життя на українській землі та під українським небом.

"Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, — нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, "шахеди" і ракети, несправедливість та окупацію", — сказав глава держави.

Зеленський також додав, аби віра зміцнювала захисників, а також об'єднувала усіх людей.

"Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну!", — зазначив глава держави.

Чому католики та православні святкують Великдень в різні дні

Західні та східні віряни святкують Великдень у різні дати. Така різниця зберігається вже понад чотири століття. Пов'язана вона з тим, що вираховують дату свята за різними календарями.

Зокрема, католики (Ред. — Західні віряни) використовують григоріанський календар. Дата Великодня у них може припадати з 22 березня до 25 квітня. Цьогоріч свято відзначають 5 квітня.

Православні церкви (Ред. — Східні віряни) продовжують користуватися юліанським календарем для вираховування дат рухомих свят. Крім того, застосовують пасхалії, тобто свої спеціальні таблиці. Через це Великдень у православних святкують пізніше. Цьогоріч — 12 квітня.

