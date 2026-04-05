Видео

Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда

Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда

Дата публикации 5 апреля 2026 11:47
Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил тех, кто празднует Пасху 5 апреля, с праздником. Он обратился к украинцам и всему миру и пожелал мирного неба.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Президента.

Поздравление Зеленского с Пасхой

Зеленский поздравил тех, кто празднует Пасху сегодня. Он отметил, что надежда и вера сейчас сверхважные.

"В очень непростые времена для нашего народа и всего человечества как никогда сильной становится надежда — на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Всего того, что символизирует Воскресение Господне", — отметил глава государства.

Зеленський привітав з Великоднем українців та світ
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Президент Украины добавил, что сила духа каждого человека способна одолеть зло. Он пожелал Божьей благодати и мирной жизни на украинской земле и под украинским небом.

"Пусть сила каждого нашего человека, его духа, всего лучшего, что есть в людях, — пусть все это непременно одолеет беду и тьму, "шахеты" и ракеты, несправедливость и оккупацию", — сказал глава государства.

Зеленский также добавил, чтобы вера укрепляла защитников, а также объединяла всех людей.

"Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. Пусть каждый народ станет ближе к настоящей безопасности. Верим в мир! Верим в Украину!", — отметил глава государства.

Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни

Западные и восточные верующие празднуют Пасху в разные дни. Такая разница сохраняется уже более четырёх веков. Она связана с тем, что дату праздника рассчитывают по разным календарям.

В частности, католики (Ред. — Западные верующие) используют григорианский календарь. Дата Пасхи у них может приходиться на период с 22 марта по 25 апреля. В этом году праздник отмечают 5 апреля.

Православные церкви (Ред. — Восточные верующие) продолжают пользоваться юлианским календарем для вычисления дат переходящих праздников. Кроме того, применяют пасхалии, то есть свои специальные таблицы. Из-за этого Пасху у православных празднуют позже. В этом году — 12 апреля.

Как сообщали Новини.LIVE, глава государства ранее высказался относительно войны на Ближнем Востоке. Он заметил, что эти события уже сдвинули внимание США. Кроме того, глава государства считает, что война в Иране может сократить поддержку Украины.

Также Президент Украины 4 апреля встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. Это произошло в Турции. Предстоятель поддержал наше государство и подчеркнул, что молится за мир в Украине.

Владимир Зеленский Пасха поздравления с праздником
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
