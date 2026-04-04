Главная Новости дня Патриарх Варфоломей поддержал Украину во время встречи с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 20:17
Встреча Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции в субботу, 4 апреля. Во время встречи предстоятель поддержал Украину и заявил, что молится за мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прямую трансляцию встречи и Офис президента Украины.

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем

Во время встречи президент и предстоятель обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. На фоне событий патриарх Варфоломей отметил необходимость мирного урегулирования конфликтов и поддержке дипломатических усилий.

"Мы молимся за мир и поддерживаем переговоры для мирного решения всех конфликтов. Мы рядом с теми людьми, которые страдают на Ближнем Востоке, в Украине и по всему миру", — сказал патриарх.

Отдельно Вселенский патриарх напомнил о приближении Пасхи. Он подчеркнул, что этот праздник является символом надежды, возрождения и веры, которые особенно важны во времена испытаний.

Читайте также:
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм
Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. Фото: Офис президента

Как отметил Зеленский, ключевой темой встречи также стали судьбы украинских детей и то, через что они вынуждены проходить в результате полномасштабного российского вторжения.

Зеленський обговорив досягнення миру з патріархом Варфоломієм
Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: Офис президента

"Проинформировал Его Святейшество о переговорном процессе для достижения достойного мира. Также обсудили развитие церкви в Украине. Пригласил Его Всесвятейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины", — сообщил президент.

Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм у Туреччині 4 квітня
Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл в Стамбул с официальным визитом 4 апреля.

Во время визита украинский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили сотрудничество между странами, а также возможность проведения мирных переговоров с Россией в Стамбуле.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
