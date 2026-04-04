Патриарх Варфоломей поддержал Украину во время встречи с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции в субботу, 4 апреля. Во время встречи предстоятель поддержал Украину и заявил, что молится за мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прямую трансляцию встречи и Офис президента Украины.

Во время встречи президент и предстоятель обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. На фоне событий патриарх Варфоломей отметил необходимость мирного урегулирования конфликтов и поддержке дипломатических усилий.

"Мы молимся за мир и поддерживаем переговоры для мирного решения всех конфликтов. Мы рядом с теми людьми, которые страдают на Ближнем Востоке, в Украине и по всему миру", — сказал патриарх.

Отдельно Вселенский патриарх напомнил о приближении Пасхи. Он подчеркнул, что этот праздник является символом надежды, возрождения и веры, которые особенно важны во времена испытаний.

Читайте также:

Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. Фото: Офис президента

Как отметил Зеленский, ключевой темой встречи также стали судьбы украинских детей и то, через что они вынуждены проходить в результате полномасштабного российского вторжения.

Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: Офис президента

"Проинформировал Его Святейшество о переговорном процессе для достижения достойного мира. Также обсудили развитие церкви в Украине. Пригласил Его Всесвятейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины", — сообщил президент.

Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Во время визита украинский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили сотрудничество между странами, а также возможность проведения мирных переговоров с Россией в Стамбуле.