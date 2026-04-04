Патріарх Варфоломій підтримав Україну під час зустрічі з Зеленським

Зустріч Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм у Туреччині в суботу, 4 квітня. Під час зустрічі предстоятель підтримав Україну та заявив, що молиться за мир.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пряму трансляцію зустрічі та Офіс президента України.

Під час зустрічі президент і предстоятель обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході. На тлі подій патріарх Варфоломій наголосив на необхідності мирного врегулювання конфліктів та підтримці дипломатичних зусиль.

"Ми молимося за мир і підтримуємо переговори задля мирного вирішення всіх конфліктів. Ми поруч з тими людьми, які страждають на Близькому Сході, в Україні та по всьому світу", — сказав патріарх.

Окремо Вселенський патріарх нагадав про наближення Великодня. Він наголосив, що це свято є символом надії, відродження та віри, які особливо важливі в часи випробувань.

Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм. Фото: Офіс президента

Як зазначив Зеленський, ключовою темою зустрічі також стали долі українських дітей і те, через що вони змушені проходити внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Володимир Зеленський та Вселенський патріарх Варфоломій. Фото: Офіс президента

"Поінформував Його Всесвятість про переговорний процес задля досягнення достойного миру. Також обговорили розвиток церкви в Україні. Запросив Його Всесвятість відвідати нашу країну з візитом для духовної підтримки наших людей у цей важливий для всіх нас рік, коли ми відзначатимемо 35-ту річницю відновлення незалежності України", — повідомив президент.

Публікація Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський прибув до Стамбула з офіційним візитом 4 квітня.

Під час візиту український лідер зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили співпрацю між країнами, а також можливість проведення мирних переговорів з Росією у Стамбулі.