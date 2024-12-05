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Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

5 грудня 2024 20:10
Ольга Антоновська - редактор
У День волонтера Зеленський відзначив українських благодійників
Володимир Зеленський вручає нагороду волонтерці. Фото: Telegram/Zelenskiy_official
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський нагородив волонтерів, які невпинно допомагають захисникам. Подія відбулась у Міжнародний день волонтера.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 5 грудня.

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Благодійникам Володимир Зеленський відзначив "Золотим серцем". Це спеціальна державна нагорода для представників волонтерської спільноти.

"Дякую всім нашим волонтерам за допомогу українським воїнам, нашим громадам, усьому народові та за незмінну віру в Україну", — зазначив президент.

Привітання волонтерів
Вручення нагороди волонтеру. Фото: Володимир Зеленський
Привітання волонтерів
Президент вручає відзнаку волонтерці. Фото: Володимир Зеленський

Після церемонії нагородження Володимир Зеленський обговорив з волонтерами важливі питання. Зокрема, йшлося про закупівлю FPV-дронів, посилення ППО та підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися вже у грудні.

Привітання волонтерів
Зустріч президента з волонтерами. Фото: Володимир Зеленський
Привітання волонтерів
Президент України разом з волонтерами. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та відзначив їх державними нагородами. Президент привітав захисників з Днем ракетних військ і артилерії.

Президент України заявив, що Росія продовжує вчиняти військові злочини. Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал, аби РФ понесла покарання.

Володимир Зеленський армія благодійність волонтери президент допомога військовим

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