День ракетних військ і артилерії — Зеленський відзначив українських захисників

Зеленський нагородив бійців у День ракетних військ і артилерії
Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та відзначив їх державними нагородами. Президент привітав захисників з Днем ракетних військ і артилерії.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram у середу, 4 листопада.
Володимир Зеленський відзначив українських захисників
Президент подякував воїнам ракетних військ і артилерії ЗСУ за захист України. Зеленський відзначив їх державними нагородами.
"З цього року 4 грудня — це ваш особливий день. Мені дуже приємно сьогодні особисто привітати, нагородити одних із найкращих та подякувати вам, вашим побратимам. І подякувати вашим рідним і близьким за те, що вони постійно підтримують вас. Це так важливо, щоб підтримували ваш дух і міць, бо від такої підтримки й від усіх нас залежить ваша влучність і наскільки ви можете знищувати ворога", — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна завжди буде пам'ятати подвиг усіх, хто віддав життя за її незалежність. Президент наголосив, що ці люди залишили свій величезний слід в історії незалежної України.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди родинам полеглих захисників. Відзнаки присвоїли дев'ятьом бійцям.
Військові з Кропивницького вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову подяку та подарунки від свого підрозділу. Таким чином захисники відзначили допомогу міста українським захисникам.
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