День ракетних військ і артилерії — Зеленський відзначив українських захисників

Володимир Зеленський нагороджує українського захисника. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та відзначив їх державними нагородами. Президент привітав захисників з Днем ракетних військ і артилерії.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив в Telegram у середу, 4 листопада.

Читайте також:

Володимир Зеленський відзначив українських захисників

Президент подякував воїнам ракетних військ і артилерії ЗСУ за захист України. Зеленський відзначив їх державними нагородами.

"З цього року 4 грудня — це ваш особливий день. Мені дуже приємно сьогодні особисто привітати, нагородити одних із найкращих та подякувати вам, вашим побратимам. І подякувати вашим рідним і близьким за те, що вони постійно підтримують вас. Це так важливо, щоб підтримували ваш дух і міць, бо від такої підтримки й від усіх нас залежить ваша влучність і наскільки ви можете знищувати ворога", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна завжди буде пам'ятати подвиг усіх, хто віддав життя за її незалежність. Президент наголосив, що ці люди залишили свій величезний слід в історії незалежної України.

Президент України відзначив українського захисника. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди родинам полеглих захисників. Відзнаки присвоїли дев'ятьом бійцям.

Військові з Кропивницького вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову подяку та подарунки від свого підрозділу. Таким чином захисники відзначили допомогу міста українським захисникам.