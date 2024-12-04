День ракетных войск и артиллерии — Зеленский наградил украинских защитников

Владимир Зеленский награждает украинского защитника. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский встретился с украинскими военными и отметил их государственными наградами. Президент поздравил защитников с Днем ракетных войск и артиллерии.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 4 ноября.

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Президент поблагодарил воинов ракетных войск и артиллерию ВСУ за защиту Украины. Зеленский отметил их государственными наградами.

"С этого года 4 декабря — это ваш особый день. Мне очень приятно сегодня лично поздравить, наградить одних из лучших и поблагодарить вас, ваших собратьев. И поблагодарить ваших родных и близких за то, что они постоянно поддерживают вас. Это так важно, чтобы поддерживали ваш дух и мощь, потому что от такой поддержки и от всех нас зависит ваша меткость и насколько вы можете уничтожать врага", — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина всегда будет помнить подвиг всех, кто отдал жизнь за ее независимость. Президент подчеркнул, что эти люди оставили свой огромный след в истории независимой Украины.

Президент Украины отметил украинского защитника. Фото: Офис президента

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды семьям павших защитников. Награды присвоили девяти бойцам.

Военные из Кропивницкого вручили городскому голове Одессы Геннадию Труханову благодарность и подарки от своего подразделения. Таким образом, защитники отметили помощь города украинским защитникам.