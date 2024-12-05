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Зеленский поздравил волонтеров с праздником и вручил им награды

5 декабря 2024 20:10
Ольга Антоновская - редактор
В День волонтера Зеленский отметил украинских благотворителей
Владимир Зеленский вручает награду волонтеру. Фото: Telegram/Zelenskiy_official
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский наградил волонтеров, которые постоянно помогают защитникам. Событие произошло в Международный день волонтера.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 5 декабря.

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Президент отметил украинских волонтеров

Благотворителей Владимир Зеленский отметил "Золотым сердцем". Это специальная награда для представителей волонтерского сообщества.

"Благодарю всех наших волонтеров за помощь украинским воинам, нашим общинам, всему народу и за неизменную веру в Украину", — отметил президент.

Поздравление волонтеров
Вручение награды волонтеру. Фото: Владимир Зеленский
Поздравление волонтеров
Президент вручает награду волонтеру. Фото: Владимир Зеленский

После церемонии награждения Владимир Зеленский обсудил с волонтерами важные вопросы. В частности, речь шла о закупке FPV-дронов, усилении ПВО и подготовке первого заседания технологической Ставки, которое должно состояться уже в декабре.

Поздравление волонтеров
Встреча президента с волонтерами. Фото: Владимир Зеленский
Поздравление волонтеров
Президент Украины вместе с волонтерами. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с украинскими военными и отметил их государственными наградами. Президент поздравил защитников с Днем ракетных войск и артиллерии.

Президент Украины заявил, что Россия продолжает совершать военные преступления. Зеленский призвал мир создать специальный трибунал, чтобы РФ понесла наказание.

Владимир Зеленский армия благотворительность волонтеры президент помощь военным

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