Міжнародний день волонтерів — привітання Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Facebook

Український волонтерський рух є одним із найпотужніших у світі та критично важливим для стійкості армії в умовах війни з Росією. Або ти у війську, або ти для війська.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у четвер, 5 грудня.

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Сирський звернувся до українських волонтерів, висловивши подяку за їхню незамінну допомогу в боротьбі з агресором.

"Символічно, що ця дата стоїть у календарі поруч із Днем Збройних сил України. Так само сотні тисяч українських волонтерів і волонтерок стали пліч-о-пліч із нашими воїнами на початку війни у 2014 році. Цей порив лише зміцнів і масштабувався для відбиття широкомасштабної збройної агресії Росії", — зазначив Головком.

Він підкреслив, що український волонтерський рух нині є одним із найпотужніших у світі.

"Або ти у війську, або ти для війська". Керуючись цим принципом, українські волонтери надають неоціненну допомогу. Кожен солдат і кожен підрозділ відчуває тепло ваших рук та вашу самопожертву", — наголосив Сирський.

Волонтери продовжують безперервно працювати на підтримку Сил оборони України, забезпечуючи армію необхідним: від зброї та медичних засобів до дронів і автівок.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, ця допомога є критично важливою для стійкості української армії, яка мужньо відбиває агресію Росії.

"Щиро вдячний кожній волонтерці і кожному волонтерові за працю та жертовність. Бажаю наснаги і здоров’я вам та вашим родинам. Переможемо разом!" — підкреслив Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. Він назвав ключові та пріоритетні напрямки для армії.

Раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ здійснив робочу поїздку на передову, де вручив державні нагороди українським військовим.