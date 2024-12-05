Международный день волонтеров — поздравление Сырского

Сырский поздравил украинских волонтеров с праздником
Украинское волонтерское движение является одним из самых мощных в мире и критически важным для устойчивости армии в условиях войны с Россией. Или ты в армии, или ты для армии.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в четверг, 5 декабря.
Поздравление Сырского с Международным днем волонтера
Сырский обратился к украинским волонтерам, выразив благодарность за их незаменимую помощь в борьбе с агрессором.
"Символично, что эта дата стоит в календаре рядом с Днем Вооруженных сил Украины. Так же сотни тысяч украинских волонтеров и волонтерок стали бок о бок с нашими воинами в начале войны в 2014 году. Этот порыв только окреп и масштабировался для отражения широкомасштабной вооруженной агрессии России", — отметил Главком.
Он подчеркнул, что украинское волонтерское движение сейчас является одним из самых мощных в мире.
"Или ты в армии, или ты для армии". Руководствуясь этим принципом, украинские волонтеры оказывают неоценимую помощь. Каждый солдат и каждое подразделение чувствует тепло ваших рук и ваше самопожертвование", — подчеркнул Сырский.
Волонтеры продолжают непрерывно работать в поддержку Сил обороны Украины, обеспечивая армию необходимым: от оружия и медицинских средств до дронов и автомобилей.
По словам Главнокомандующего ВСУ, эта помощь является критически важной для устойчивости украинской армии, которая мужественно отражает агрессию России.
"Искренне благодарен каждому волонтеру и каждому волонтеру за труд и жертвенность. Желаю вдохновения и здоровья вам и вашим семьям. Победим вместе!" — подчеркнул Сырский.
Напомним, Сырский подвел итоги деятельности украинских военных в течение ноября 2024 года. Он назвал ключевые и приоритетные направления для армии.
Ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ совершил рабочую поездку на передовую, где вручил государственные награды украинским военным.
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