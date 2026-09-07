День воєнної розвідки України: як Зеленський привітав співробітників ГУР

Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників воєнної розвідки з професійним святом. На фоні останнього скандалу між ГУР та СБУ глава держави подякував розвідникам за їхній внесок у захист України, успішні операції та роботу, яка допомагає зривати плани російських окупантів.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал глави держави.
Зеленський подякував українській розвідці
За словами Зеленського, завдяки професіоналізму співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України та інших підрозділів Сил оборони вдалося захистити Київ, звільнити острів Зміїний і провести сотні інших оборонних та спеціальних операцій як на території України, так і в тилу ворога.
Президент акцентував увагу на тому, що розвідники щодня забезпечують державу важливою інформацією, проводять необхідні операції та посилюють обороноздатність країни.
"Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні. З силою та професіоналізмом спецпризначенців ГУР разом з усіма іншими воїнами Сил оборони України були забезпечені захист Києва, звільнення Зміїного та сотні інших оборонних операцій", — написав глава держави.
Президент вшанував пам'ять загиблих розвідників
Окремо глава держави вшанував пам'ять співробітників воєнної розвідки, які загинули під час виконання бойових завдань.
Президент подякував усім, хто продовжує справу полеглих побратимів і щодня працює заради безпеки та незалежності України.
На завершення звернення Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом словами: "Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!".
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про рішення суду щодо двох учасників перестрілки між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Військовослужбовця розвідки Сергія Іванова та працівника СБУ Назара Верхолу відпустили під особисте поручительство. Однак, обом фігурантам раніше оголосили підозри за кримінальне правопорушення.
Також Новини.LIVE писав про успішну операцію української розвідки в окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР уразив береговий ракетний комплекс "Бастіон", який росіяни використовували для запусків "Оніксів" і "Цирконів". Крім того, було знищено або пошкоджено два бензовози та командно-штабну машину противника.