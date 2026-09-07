День воєнної розвідки України: як Зеленський привітав співробітників ГУР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників воєнної розвідки з професійним святом. На фоні останнього скандалу між ГУР та СБУ глава держави подякував розвідникам за їхній внесок у захист України, успішні операції та роботу, яка допомагає зривати плани російських окупантів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал глави держави.

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Бійці ГУР МО України. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський подякував українській розвідці

За словами Зеленського, завдяки професіоналізму співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України та інших підрозділів Сил оборони вдалося захистити Київ, звільнити острів Зміїний і провести сотні інших оборонних та спеціальних операцій як на території України, так і в тилу ворога.

Президент акцентував увагу на тому, що розвідники щодня забезпечують державу важливою інформацією, проводять необхідні операції та посилюють обороноздатність країни.

"Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні. З силою та професіоналізмом спецпризначенців ГУР разом з усіма іншими воїнами Сил оборони України були забезпечені захист Києва, звільнення Зміїного та сотні інших оборонних операцій", — написав глава держави.

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Президент вшанував пам'ять загиблих розвідників

Окремо глава держави вшанував пам'ять співробітників воєнної розвідки, які загинули під час виконання бойових завдань.

Президент подякував усім, хто продовжує справу полеглих побратимів і щодня працює заради безпеки та незалежності України.

На завершення звернення Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом словами: "Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про рішення суду щодо двох учасників перестрілки між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Військовослужбовця розвідки Сергія Іванова та працівника СБУ Назара Верхолу відпустили під особисте поручительство. Однак, обом фігурантам раніше оголосили підозри за кримінальне правопорушення.

Також Новини.LIVE писав про успішну операцію української розвідки в окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР уразив береговий ракетний комплекс "Бастіон", який росіяни використовували для запусків "Оніксів" і "Цирконів". Крім того, було знищено або пошкоджено два бензовози та командно-штабну машину противника.