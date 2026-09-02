Науковці РФ допомагають ВПК: ГУР назвало імена

Виробництво дронів. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки України закликало міжнародну наукову спільноту обмежити співпрацю з російськими вченими та установами, які працюють на військово-промисловий комплекс РФ. У розвідці заявили, що російська наука безпосередньо залучена до розробки військових технологій і озброєння.

Про це йдеться на порталі War&Sanctions та в дописі ГУР, передає Новини.LIVE.

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ГУР оприлюднило дані 17 російських науковців

У розділі "Інженери агресії" порталу War&Sanctions ГУР опублікувало інформацію про 17 російських учених і розробників.

Розвідка повідомляє — вони працюють у наукових інститутах та установах РФ, діяльність яких пов'язана з дослідженнями військового або подвійного призначення.

У дописі ГУР зазначили, що російські університети та науково-дослідні установи співпрацюють із Міністерством оборони РФ і підприємствами російського оборонно-промислового комплексу. Вони також виконують державні програми зі створення нових зразків озброєння та військових технологій, а також займаються імпортозаміщенням компонентів, які стали недоступними через санкції.

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Серед згаданих у публікації науковців — співробітники Московського фізико-технічного інституту, Сколківського інституту науки і технологій та Центрального аерогідродинамічного інституту імені М. Є. Жуковського.

ГУР інформує, що у МФТІ працює Центр технології штучного інтелекту з лабораторією цифрових технологій спеціального призначення. Серед його партнерів розвідка називає російські підприємства "Високоточні комплекси" та Конструкторське бюро приладобудування імені академіка А. Г. Шипунова.

Представники Сколтеху, беруть участь у розробках, пов'язаних із виробництвом турбінних лопаток для авіаційних двигунів, матеріалів і покриттів для безпілотників та космічних апаратів, а також напівпровідників.

Крім того, керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем ЦАГІ працюють над стандартами для БпЛА та дослідженнями використання штучного інтелекту в системах управління безпілотниками.

Інженери агресії. Скріншот: war-sanctions.gur.gov.ua

Російські вчені продовжують міжнародну співпрацю

У Головному управлінні розвідки наголосили, що частина російських науковців, попри участь у розробках для російського ВПК, продовжує контактувати з міжнародною науковою спільнотою. Вони беруть участь у спільних дослідженнях, публікують наукові роботи у міжнародних виданнях, відвідують конференції та можуть отримувати досвід у межах міжнародної наукової співпраці.

Українська розвідка звернули увагу на те, що отримані таким чином знання та технології згодом можуть використовуватися в Росії для модернізації озброєння та посилення її позицій у технологічній гонці.

ГУР закликало розширити обмеження

Відомо, що в липні Міністерство оборони США внесло понад 30 російських інститутів та установ до переліку організацій, діяльність яких становить загрозу національній безпеці США. Відповідно, співпрацю з ними та їхніми співробітниками було обмежено.

У дописі ГУР назвали це рішення важливим кроком, однак закликали міжнародних партнерів посилити такі заходи. Зокрема, українська розвідка пропонує розширити перелік обмежених наукових установ, включивши до нього організації з Ірану та Північної Кореї, які співпрацюють із Росією. Вона закликала партнерів синхронізувати санкційні заходи та посилити контроль за дотриманням запроваджених обмежень.

"Наука має служити прогресу, а не терору", — наголосили в українській розвідці.

Допис ГУР. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що українська оборона сфера активно розвивається, відомо, що наразі вітчизняні розробники випробовують спеціальні засоби для боротьби з реактивними безпілотниками. Як зазначив комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко, відповідні технології вже перебувають на завершальній стадії тестування.

Ми також зазначали, що очільник ОП Кирило Буданов повідомив, що Україні важливо якнайшвидше відновлювати присутність на світових ринках озброєнь та нарощувати експорт продукції оборонно-промислового комплексу. Насамперед це стосується тих видів озброєння, обсяги виробництва яких уже перевищують потреби внутрішнього ринку.