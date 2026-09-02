Учёные РФ помогают ВПК: ГУР назвало имена

Производство дронов. Фото: российские СМИ

Главное управление разведки Украины призвало международное научное сообщество ограничить сотрудничество с российскими учеными и учреждениями, работающими на военно-промышленный комплекс РФ. В разведке заявили, что российская наука непосредственно вовлечена в разработку военных технологий и вооружения.

Об этом говорится на портале War&Sanctions и в сообщении ГУР, передает Новини.LIVE.

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ГУР обнародовало данные о 17 российских ученых

В разделе "Инженеры агрессии" портала War&Sanctions ГУР опубликовало информацию о 17 российских учёных и разработчиках.

Разведка сообщает, что они работают в научных институтах и учреждениях РФ, деятельность которых связана с исследованиями военного или двойного назначения.

В сообщении ГУР отмечается, что российские университеты и научно-исследовательские учреждения сотрудничают с Министерством обороны РФ и предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса. Они также реализуют государственные программы по созданию новых образцов вооружения и военных технологий, а также занимаются импортозамещением компонентов, которые стали недоступными из-за санкций.

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Среди упомянутых в публикации ученых — сотрудники Московского физико-технического института, Сколковского института науки и технологий и Центрального аэрогидродинамического института имени М. Е. Жуковского.

ГУР сообщает, что в МФТИ работает Центр технологий искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения. Среди его партнеров разведка называет российские предприятия "Высокоточные комплексы" и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

Представители "Сколтеха" участвуют в разработках, связанных с производством турбинных лопаток для авиационных двигателей, материалов и покрытий для беспилотников и космических аппаратов, а также полупроводников.

Кроме того, руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем ЦАГИ работают над стандартами для БПЛА и исследованиями использования искусственного интеллекта в системах управления беспилотниками.

Инженеры агрессии. Скриншот: war-sanctions.gur.gov.ua

Российские ученые продолжают международное сотрудничество

В Главном управлении разведки подчеркнули, что часть российских ученых, несмотря на участие в разработках для российского ВПК, продолжает поддерживать контакты с международным научным сообществом. Они участвуют в совместных исследованиях, публикуют научные работы в международных изданиях, посещают конференции и могут приобретать опыт в рамках международного научного сотрудничества.

Украинская разведка обратила внимание на то, что полученные таким образом знания и технологии впоследствии могут использоваться в России для модернизации вооружения и укрепления её позиций в технологической гонке.

ГУР призвало расширить ограничения

Известно, что в июле Министерство обороны США внесло более 30 российских институтов и учреждений в перечень организаций, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности США. Соответственно, сотрудничество с ними и их сотрудниками было ограничено.

В сообщении ГУР назвали это решение важным шагом, однако призвали международных партнеров усилить такие меры. В частности, украинская разведка предлагает расширить перечень научных учреждений, подпадающих под ограничения, включив в него организации из Ирана и Северной Кореи, сотрудничающие с Россией. Она призвала партнеров синхронизировать санкционные меры и усилить контроль за соблюдением введенных ограничений.

"Наука должна служить прогрессу, а не террору", — подчеркнули в украинской разведке.

Сообщение ГУР. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что украинская оборонная отрасль активно развивается, известно, что в настоящее время отечественные разработчики испытывают специальные средства для борьбы с реактивными беспилотниками. Как отметил коммерческий директор компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко, соответствующие технологии уже находятся на завершающей стадии тестирования.

Мы также отмечали, что глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что Украине важно как можно быстрее восстановить присутствие на мировых рынках вооружений и наращивать экспорт продукции оборонно-промышленного комплекса. Прежде всего это касается тех видов вооружения, объемы производства которых уже превышают потребности внутреннего рынка.