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Зеленский поздравил разведчиков с профессиональным праздником

Ua ru
7 сентября 2026 11:32
День военной разведки Украины: как Зеленский поздравил сотрудников ГУР
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником. На фоне недавнего скандала между ГУР и СБУ глава государства поблагодарил разведчиков за их вклад в защиту Украины, успешные операции и работу, которая помогает срывать планы российских оккупантов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

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День военной разведки Украины
Бойцы ГУР МО Украины. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский поблагодарил украинскую разведку

По словам Зеленского, благодаря профессионализму сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других подразделений Сил обороны удалось защитить Киев, освободить остров Змеиный и провести сотни других оборонительных и специальных операций как на территории Украины, так и в тылу врага.

Президент подчеркнул, что разведчики ежедневно снабжают государство важной информацией, проводят необходимые операции и укрепляют обороноспособность страны.

"Мы благодарим каждого и каждую, кто действительно укрепляет защиту Украины в войне. Благодаря силе и профессионализму спецназовцев ГУР вместе со всеми другими воинами Сил обороны Украины были обеспечены защита Киева, освобождение Змеиного и сотни других оборонительных операций", — написал глава государства.

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Президент почтил память погибших разведчиков

Отдельно глава государства почтил память сотрудников военной разведки, погибших при выполнении боевых задач.

Президент поблагодарил всех, кто продолжает дело павших собратьев и ежедневно работает ради безопасности и независимости Украины.

В заключение обращения Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником словами: "Слава военной разведке Украины! Слава Украине!".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о решении суда в отношении двух участников перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве. Военнослужащего разведки Сергея Иванова и сотрудника СБУ Назара Верхолу отпустили под личное поручительство. Однако обоим фигурантам ранее были объявлены подозрения в совершении уголовного преступления.

Также Новини.LIVE писал об успешной операции украинской разведки в оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР уничтожило береговой ракетный комплекс "Бастион", который россияне использовали для запусков "Ониксов" и "Цирконов". Кроме того, были уничтожены или повреждены два бензовоза и командно-штабная машина противника.

Владимир Зеленский разведка ГУР ГУР МО України
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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