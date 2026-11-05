Зеленський припустив проведення онлайн-виборів в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть розглянути проведення онлайн-виборів. За його словами, такий формат голосування можливий, але відповідне рішення повинен знайти парламент.
Про це глава держави повідомив в інтервʼю ZDF, передає Новини.LIVE.
Проведення онлайн-виборів в Україні
"Можемо подумати про онлайн-вибори. Це можливо, але парламент має знайти рішення", — зазначив Зеленський.
Водночас він зазначив, що військовослужбовці України не підтримують проведення виборів за теперішніх обставин, оскільки через службу не зможуть взяти участь у голосуванні.
За його словами, мільйони людей перебувають в окопах, а організувати дня них голосування складно технічно.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, до 70% громадян України не підтримують проведення виборів в умовах воєнного стану. При цьому близько 90% опитаних висловлюють бажання бачити оновлення центральної влади.
Раніше Зеленський повідомив про намір знову брати участь у виборах, якщо голосування відбудеться ще до завершення війни. Він пояснив, що вважає це своїм обов’язком і відповідальністю.