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Головна Новини дня Зеленський припустив проведення онлайн-виборів в Україні

Зеленський припустив проведення онлайн-виборів в Україні

Ua ru
5 листопада 2026 22:24
Зеленський допустив проведення онлайн-виборів в Україні Getty Images
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть розглянути проведення онлайн-виборів. За його словами, такий формат голосування можливий, але відповідне рішення повинен знайти парламент.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю ZDF, передає Новини.LIVE.

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Проведення онлайн-виборів в Україні

"Можемо подумати про онлайн-вибори. Це можливо, але парламент має знайти рішення", — зазначив Зеленський.

Водночас він зазначив, що військовослужбовці України не підтримують проведення виборів за теперішніх обставин, оскільки через службу не зможуть взяти участь у голосуванні.

За його словами, мільйони людей перебувають в окопах, а організувати дня них голосування складно технічно.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, до 70% громадян України не підтримують проведення виборів в умовах воєнного стану. При цьому близько 90% опитаних висловлюють бажання бачити оновлення центральної влади.

Раніше Зеленський повідомив про намір знову брати участь у виборах, якщо голосування відбудеться ще до завершення війни. Він пояснив, що вважає це своїм обов’язком і відповідальністю.

Володимир Зеленський війна вибори українці Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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