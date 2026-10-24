До 70% українців проти виборів під час війни, але 90% хочуть нову владу

Виборча дільниця. Фото: УНІАН

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький заявив, що до 70% українців проти проведення виборів під час війни. Водночас майже 90% прагнуть оновлення центральної влади.

Про це Антон Грушецький повідомив в ефірі День.LIVE.

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Вибори в Україні

Хоча частина суспільства прагне оновлення політичної влади, переважна більшість українців усвідомлює ризики проведення виборів під час війни, а також труднощі із забезпеченням повноцінної участі у виборчому процесі військовослужбовців і волонтерів.

Наразі 60-70% проти проведення виборів зараз. Водночас запит на оновлення влади є.

"У нас близько 90% хочуть мати нову центральну владу. У нас, до речі, навіть в випадку Володимира Зеленського, менше 30% хочуть бачити його президентом після війни. Тобто до нього ставлення доволі високе, довіра доволі висока, як до головнокомандувача президента зараз, але після війни люди хочуть бачити нову генерацію лідерів", — зазначив Грушецький.

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За його словами, йдеться про військовослужбовців, волонтерів та ефективних управлінців, а не представників старих політичних сил чи опозиції.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський повідомив про намір узяти участь у президентських виборах, якщо голосування проводитимуть ще під час воєнного стану. Глава держави пояснив, що вважає це своїм обов’язком.

Також Зеленський заявив, що не планує залишати посаду президента, адже вважає продовження виконання своїх обов’язків під час війни з Росією особистою відповідальністю.